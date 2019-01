Ekonomski lab: Isplati li se organizirati velika sportska natjecanja?

Tvrditi da Olimpijske igre na bilo koji način mijenjaju povijest svijeta ili približavaju kulture, bilo bi velika hiperbola. Naravno, volonteri i uzbuđenje su dobra stvar, ali to nije održiva prednost. To je kao da ste organizirali zabavu koja je trajala tri tjedna i tijekom koje su se svi sjajno zabavili, a stajala vas je devet milijardi funti. Što vam je to donijelo, osim lijepih uspomena? Baš ništa – kaže profesor Andrew Zimbalist o organizaciji Olimpijskih igara, u Londonu, Riju ili bilo gdje drugdje, piše Jutarnji.