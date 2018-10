Ekvador frustriran nakon što ih je Assange tužio zbog novih uvjeta njegova azila

The New Yorker ima odličan poduži članak o Julianu Assangeu, aktivistu koji je preko svoje platforme Wikileaks postao globalno utjecajan ugrozivši neke od najvećih svjetskih sila i institucija, dokazavši da jedna osoba pomoću jednostavnog digitalnog oruđa može stvoriti posve novu vrstu moći. Zbog ovoga je stvorio jake neprijatelje, na prvom mjestu SAD od kojeg se skrio u ekvadorskoj ambasadi u Londonu otkud nije kročio nogom od lipnja 2012. Ima slomljen zub i ozljedu ramena koja zahtijeva magnetsku rezonancu, ali ako izađe iz zgrade ambasade sigurno će biti uhićen, a liječnici mu odbijaju doći, priznaje da ga muči depresija, ne može spavati zbog anksioznosti, protok vremena mu je teško uloviti (“ništa nije prije ili poslije”). New Yorker ga opisuje kao neobičnu osobu – nepovjerljiv je do točke paranoje, ali zna biti i nesmotreno iskren, ljudsko ponašanja vidi kao usmjereno na vlastitu korist poticano željom za moći, ali vodi organizaciju koja počiva na ideji da su pojedinci nesebično hrabri. Uglavnom, sjajno štivo…