Engleski, njemački, španjolski, talijanski ili ruski – početni tečaj za 359 kuna

Ecertifikat tvrtka nudi izdradu energetskog certifikata za prostor do 55 metara kvadratnih za 379 kuna, za prostor do 100 m2 bruto građevinske površine za 529 kuna, do 300 m2 za 529 kuna te za prostor do 400 m2 za 759 kuna. Ponuda uključuje: dolazak na lokaciju, energetski pregled objekta, izradu certifikata i izvješća isključivo za objekte bez složenog sustava grijanja i/ili hlađenja (Modul 1) te prijavu certifikata u registar Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske. Nadoplata za brzu izradu od 200 kuna vrijedi samo za Zagreb. Ponuda dana…