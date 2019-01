Bilo je jasno da su u subotu svi došli zbog The Smiths nostalgije. Marr je definitivno pogodio žicu većini. No opet odradio je to nekako s pola snage, kao neku okruglu godišnjicu mature, kad su svi tonovi odsvirani kako treba, ali žar i strast bivaju zauvijek zaključani u nekom davno svršenom vremenu. Ili možda još jednostavnije kazano – Morrissey je tu ipak nezamjenjiv – piše Zoran Stajčić na Ravno do dna. Aleksandar Dragaš kaže da je to bio sjajan nastup. Hrvoje Horvat: Neki su gitaristi veći od drugih.

Drugi kut There Is A Light That Never Goes Out