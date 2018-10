Europska Komisija pohvalila Hrvatsku za ambiciozne reforme u obrazovanju u svom izvješću

Zanimljive izjave u sinoćnjem Otvorenom (snimka) o izboru novog voditelja ekspertne skupine za provedbu reforme obrazovanja: “premijer koji ne vjeruje ministrici, ministrica koja ne vjeruje svom tajniku, a tajnik ima povjerenje premijera. HNS-u nije stalo do obrazovanja, kao što HDZ-u nije stalo do domoljublja” rekao je profesor Ivica Puljak. Profesorica Marija Selak resor obrazovanja nazvala je maternicom društva te navela kako je upravo njega HDZ dao stranci koja nema nikakav politički legitimitet. U HNS-u poručuju kako na čelo Ekspertne radne skupine može doći bilo tko osim Matka Glunčića jer smatraju da nema formalne uvjete voditi ERS, a i sam je protivnik kurikularne reforme kakvu zamišlja ministrica. On odgovara da nije protiv reforme, nego da inzistira da se reforma dogodi i – “točno znam na koji način bi to trebalo napraviti”.