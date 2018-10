‘Fahrenheit 11/9’ – novi Michael Mooreov dokumentarac o Trumpu

Presjek najkvalitetnije suvremene dokumentarne produkcije kroz 130 novih dokumentaraca bit će prikazan na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma ZagrebDox koji se održava od 25. veljače do 4. ožujka u zagrebačkom kinu Kaptol Boutique Cinema. Neke od atrakcija Doxa su novi film poznatog sirijskog redatelja Talala Derkija Of Fathers and Sons u kojem prikazuje realističan portret obitelji radikalnih islamista, zatim A Woman Captured autorice Bernadette Tuza-Ritter koji govori o 52-godišnjoj Marish, koja je više od desetljeća ropkinja jednoj mađarskoj obitelji. Inače, ZagrebDox se širi van glavnog grada – u Splitu, Rijeci i Osijeku bit će prikazana tri ponajbolja naslova s prošlogodišnjeg festivala i tri najnovija naslova. T-Portal