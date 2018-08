Festival ojkača ipak će se održati u Petrinji 20. listopada

Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović: “Petrinja je uvijek bila multinacionalni i multikulturalni grad, bez obzira na velike ratne traume. Prije nekoliko dana naši sugrađani Bošnjaci su u istom tom Hrvatskom domu slavili Bajram pjesmom, u veselju, sa svojim sugrađanima. Žao mi je da i srpska zajednica nije dobila istu mogućnost. Za mene je to velik korak unazad, poraz demokracije i ljudskih prava i sloboda. Pali smo na ovom ispitu, ali trebamo se dići i ići dalje. Ponekad je to teško, ali i mi moramo to činiti u našem gradu, ako ne zbog sebe, onda zbog naše djece i unuka i budućnosti Petrinje.”