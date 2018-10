“Nakon što me silovao, ispričao se. Kleknuo je i rekao kako je on 99 posto dobar momak, no ne zna za ovih jedan posto”, izjavila je hostesa hotela u Las Vegasu koja najboljeg nogometaša svijeta optužuje za težak zločin. Policija u Las Vegasu potvrdila je kako je “od rujna 2018. ponovno otvoren slučaj optužbe za silovanje iz 2009.” Mayorga je 2010. od Ronalda prihvatila 375 tisuća dolara dolara s računa na Britanskim Djevičanskim otocima u zamjenu za šutnju. Na pitanje zašto je prihvatila novac, odgovorila je da je bila u strahu zbog Ronaldove slave, a i zato što nije željela da se njeno ime provlači kroz medije. Index, originalni članak u Spiegelu (na engleskom). Telegram se raspisao o slučaju.