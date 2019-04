Francuski farmer pobijedio u parnici oko Monsantovog herbicida

Porotničko vijeće na sudu u San Franciscu odlučilo je da farmaceutska kompanija Bayer mora platiti 80 milijuna dolara odštete 70-godišnjem Edwinu Hardemanu koji je 20 godina koristio herbicid Roundup, što je kod njega uzrokovalo rak. Proizvođač Roundupa ja bio Monsanto, kojeg je u međuvremenu kupio Bayer za 66 milijardi dolara, a iz njemačke tvrtke tvrde da je ovaj njihov herbicid siguran i da će se žaliti na presudu, tako da će čovjek svoju odštetu čekati još koju godinu, ako je uopće doživi (jedan drugi Amerikanac kojem je dosuđena odšteta od 289 milijuna dolara u prethodnom suđenju još čeka svoje novce). Roundup sadrži glifosat, najčešći sastojak sredstava za uništavanje korova u svijetu i naširoko se primjenjuje u poljoprivredi, no i to se počinje mijenjati – Los Angeles je naredio moratorij na korištenje Roundupa (US News), trgovački lanac Costco ga je posve izbacio (Inhabitat), iako znanost još nije dokazala da je Roundup zaista uzročnik raka (CBS).