Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine su većinom glasova prihvatili odluku kojom se omogućuje prijevoz bicikala na autobusima. Odlukom o prijevozu putnika u javnom prometu, prijevoz bicikala autobusima te stajališta za postavljanje i spuštanje bicikala omogućuju se u vremenskom razdoblju od 1. ožujka do 1. studenoga. Autobusi kojima se obavlja prijevoz bicikala moraju biti označeni, a samostalno korištenje te usluge zabranjuje se osobama mlađima od 14 godina. Klub zastupnika SDP-a naveo je nemogućnost da se bicikli prevoze od studenoga do ožujka, a baš bi se tada, smatraju, i trebali voziti s obzirom na promjenjivost vremenskih uvjeta u to doba. Poslovni