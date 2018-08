Frane Lučić: “Drage moje kolege, slava vam i zavidim vam što i ja nisam s vama smrtno nastradao”

Frane Lučić, jedini preživjeli vatrogasac tragedije na Kornatima, posjetio je mjesto stradanja gdje je prije 11 godina poginulo 12 njegovih kolega vatrogasaca. Pritom je pročitao ogorčeno pismo: “Nastradao sam spašavajući državnu imovinu, a vlast, umjesto da to poštuje, izruguje se mojom žrtvom i ozljedama…” Frane nije dobro, razočaran je, a poglavito jer 11 godina vodi dugi sudski postupak za svoja prava. Obitelji poginulih vatrogasaca su dobile odštete, a jedini Frane Lučić do danas nije dobio ni kune. On treba značajna novčana sredstva koristiti za kreme i vitaminsku prehranu s obzirom da je jako oštećen – rekao je njegov odvjetnik. Dnevnik.hr ima video.