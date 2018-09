Frederic Beigbeder na Festivalu svjetske književnosti

Ja sam samo proizvod svojih čitanja i svega što sam pročitao. Stvarno je zanimljivo pročitati toliko knjiga pisaca koji više nisu živi, uzeti na primjer knjigu Tolstoja i čuti njegov glas, a on je mrtav. To je stvarno jedno čudo. Za to nam ne trebaju ni struja ni punjač a svejedno čujemo nekog mrtvog, tko nam govori i to je jedna nečuvena snaga književnosti… Pišem rečenice kako bi ih mogao pročitati. Zapravo između čitanja i pisanja ne postoji razlika, moje čitanje me oblikuje, a kad pišem, to je da bih čitao tu knjigu koja još ne postoji. – priča Beigbeder u zagrebačkom Kinu Europa. Tportal