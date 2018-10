BBC navodi 10 područja na kojima će se čovjek suočiti s ozbiljnim izazovima do 2050. godine:

Genetsko modificiranje čovjeka – kako će se društvo promijeniti “dizajnerskim bebama” koje će imati određeni kvocijent inteligencije i određene fizičke karakteristike

Staračko stanovništvo – broj starijih od 100 povećat će se 50 puta, s današnjih 500.000 na 26 milijuna 2100. godine

Izgubljeni gradovi – klimatske promjene i dizanje razine mora izbrisat će gradove s lica zemlje

Evolucija društvenih medija – ovdje je najproblematičnije možda to što nemamo pojma kako će socijalne mreže promijeniti društvo, ali su toliko velike i jake da sigurno hoće

Nove geopolitičke napetosti – danas su to Sjeverna Koreja, izbjeglice iz Sirije i Brexit, a sutra tko zna što sve ne

Sigurnost vožnje – samovozeća vozila, zagađenje…

Nestajanje prirodnih resursa

Naseljavanje drugih svjetova – kako postići sigurnost putovanja u svemir, kako poslati čovjeka na Mars…

Jači mozak – lijekovi koji pojačavaju intelektualne sposobnosti, smartphone kao vanjski mozak…

Hoće li umjetna inteligencija biti pametniji od čovjeka i tko će kome služiti