Gdje je najskuplje živjeti? (Krizom satran Caracas je trenutno najjeftiniji)

Tjednik The Economist je, koristeći New York kao mjerilo, istraživanjem uporedio cijenu 160 artikala i usluga u gradovima širom svijeta. Najskuplji za život ispali su Singapur, Pariz i Hong Kong. Još su dva grada azijsko-pacifičke regije u 10 najskupljih, glavni grad Južne Koreje Seoul i japanska Osaka. Kriza u Venezueli učinila je glavni grad Caracas najjeftinijim za život u svijetu – treba vam samo 15 posto onoga što je potrebno u New Yorku. Al Jazeera…