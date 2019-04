“Postoji znanstveni konsenzus da će životi djece biti jako teški. Što mlade ljude dovodi do legitimnog pitanja: Je li i dalje ok imati djecu?” postavila je pitanje američka kongresnica Alexandria Ocasio-Cortez u sjeni prijetećih posljedica klimatskih promjena. Nudi i rješenje – Novi zeleni plan iliti Green New Deal, prema kojemu bi se američko gospodarstvo trebalo fokusirati na obnovljive izvore energije umjesti fosilnih goriva. Newsweek…