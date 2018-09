15.212 hrvatskih građana podnijelo je zahtjeve za otpisom duga, od čega je 10.028 odobreno (maksimalno otpis može ići do 35.000 kuna, znači da bi dosadašnji otpis mogao ići do 350.000.000 kuna!). Od 2. veljače do petka, 12. lipnja u podne, na šalterima u svim Fininim poslovnicama izdano je ukupno 32.708 pregleda duga, najviše u poslovnim jedinicama Fine u Zagrebu (6.415), Splitu (3.527), Bjelovaru (3.332), Osijeku (2.811), Rijeci (2.128) i Slavonskom Brodu (1.494). Novi list