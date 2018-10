Hawking: Superljudi će potisnuti ljude koji nisu genetski poboljšani

Nova rasa super-ljudi razvit će se među bogatašima koji će si moći priuštiti mijenjanje svoje i DNA svoje djece, prognozira pokojni prof. Stephen Hawking u zbirci eseja i članaka Brief Answers to the Big Questions koja izlazi danas. “Neki ljudi neće moći odoljeti izazovu da poboljšaju karakteristike poput pamćenja, otpornosti na bolesti i duljinu života” pa će nastati “rasa samodizajnirajućih bića koja se sve brže poboljšavaju”, a s druge će strane ostati “nepoboljšani” ljudi koji će “izumrijeti ili postati nevažni”.