Nafta je danas najveći energent na svijetu, drugi je ugljen, a do 2020. godine zamijenit će ga prirodni plin, zahvaljujući nastojanjima da se smanji zagađenje zraka i poveća korištenje tekućeg prirodnog plina (LNG). Procjena Međunarodne agencije za energiju (ovdje izvještaj) je da će potražnja za energijom porasti za više od četvrtine do 2040. godine, i to pod pretpostavkom da se energetska učinkovitost poboljša, inače će se udvostručiti. al Jazeera…