Hillary Clinton je u svojoj kampanji snažno inzistirala na ‘ženskom pristupu’, no položaj američkih radnica ostaje među najnezaštićenijim među razvijenim zemljama. Osobit paradoks pritom predstavlja činjenica da se on često opravdava zaštitom ‘obiteljskih vrijednosti’. Promjene u društvu izmijenile su položaj žena, no nejednakost je i dalje prisutna, pogotovo je osjećaju Afroamerikanke. Le Monde Diplomatique