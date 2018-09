Hoće li željeznice biti novi Uljanik?

Hrvatske željeznice imaju akciju Vlakom na more u kojoj nude putovanja prema obali od 120 do 240 kuna, ovisno o destinaciji, no putovanja su iznimno duga. Od Varaždina se do Splita vlakom putuje 16 i pol sati, iz Zagreba prihvatljivijih 7 i pol sati, ali od Osijeka do Šibenika noćnim vlakom čak 24,48 sati, s tri presjedanja. Autom se putuje 6 sati, za oko 550 kuna, vlak je 240. Jutarnji