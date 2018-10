Hrabri telefon: Djecu ne kažnjavati fizički nego – ukinuti privilegije

Hrvatska je druga najlošija država u Europskoj uniji po korištenju usluga formalne brige o djeci do 12 godina, poput vrtića, jaslica, dnevnog boravka za djecu, posjeta medicinskih stručnjacima i raznih drugih aktivnosti za djecu, Eurostatovi su podaci. Najmanje mališana u članicama EU-a koji koriste usluge formalne brige o djeci je u Latviji (1 posto), dok je Hrvatska predzadnja s 2 posto. Nasuprot tome, na prvom mjestu je Danska s 86%, Švedska s 70% i Britanija s 65%. Europski prosjek je 39%. Index, The Financial