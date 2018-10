Prema trenutnim cijenama Eurosupera 95 od 8,94 kune po litri i autoplina od 3,84 kune po litri za jednu litru benzina može se kupiti 2,32 litre autoplina. To znači da ćemo ugradnju plinske instalacije isplatiti za 24.000 kilometra do kada ćemo za autoplin potrošiti 8294 kune – uz početnu investiciju od 7650 kuna to je ukupno 15.944 kune. Bez plinske instalacije za benzin bismo za vožnju 24.000 kilometara potrošili 16.092 kuna. Dakle, prosječan hrvatski vozač koji godišnje prelazi 12.000 kilometara ugradnju plinske instalacije prema sadašnjim cijenama goriva može isplati za dvije godine, piše Večernji.