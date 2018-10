I predsjednica preko svog savjetnika Vlade Galića ulazi u aferu SMS

“Glavne veze Franje Varge u HDZ-u bili su Vlado Galić i Milijan Brkić. Moguće je da je Varga s Galićem surađivao još od 2013. ili 2014. Još je zanimljivije da to tvrdi Tomislav Karamarko”, rekao je to za Nacional izvor iz političkih krugova koji je bio u izravnom kontaktu s bivšim predsjednikom HDZ-a i nekad prvim potpredsjednikom Vlade Tomislavom Karamarkom. Karamarko se u aferi SMS spominje zbog kontakata s Franjom Vargom kojem je čak uplaćivao i novac. Nacional. Predsjednica je potvrdila da je znala da je Galić bio u kontaktu s Vargom. A sve se to pojavljuje u trenutku kad izlaze novi, još mnogo opakiji, mailovi o aferi Agrokor koji optužuju Vladu.