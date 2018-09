I u Hrvatskoj procvjetao biznis s lažnim recenzijama na TripAdvisoru: 500 eura za paket

Restorani u Splitu počeli su za cijenu od 40 do 50 kuna nuditi riblji ili mesni meniji od tri slijeda jela – nude juhu, rižotto s plodovima mora ili svinjetinu sa žara, te kolač za svega 5 do 7 eura po osobi. Piće se plaća posebno, no vlasnici restorana kažu kako takvi gosti piju isključivo točenu vodu. Do ovakve je ponude došlo jer agencije od restorana za velike grupe turista traže niže cijene, na što restorani pristaju, pogotovo van sezone. RTL vijesti