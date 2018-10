Iseljenici lakše do hrvatskog državljanstva – ne moraju znati ni jezik ni pismo

Potomci hrvatskih iseljenika moći će lakše i brže dobiti hrvatsko državljanstvo – do 21. godine sami će se moći prijaviti u knjigu državljana, ako to njihovi roditelji nisu učinili do njihove punoljetnosti. Dosad je vrijedilo generacijsko ograničenje za stjecanje hrvatskog državljanstva. Potencijalne državljane oslobađa se i obveze poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, što je sadašnja obveza za stjecanje državljanstva. Oporba smatra da HDZ ovime povećati svoju izbornu bazu te da bi u državi zbog ovog moglo biti problema. N1…