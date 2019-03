Italija: Blaža kazna tko ubije provalnika na svom posjedu

“Efikasnost države u provođenju jednakih pravila igre za sve pokazuje se kao preduvjet spremnosti plaćanja skupe socijalne države blagostanja. To ide pod ruku jedno s drugim. I može biti efikasno. Najgore je, kao u Italiji, imati nordijske poreze i slabu državu… Italija nema minimalnu plaću, kao ni Danska, no to ju ne čini Danskom. Italija je ovih dana ponovo u fokusu jer se ljulja na rubu recesije. No, treba imati u vidu da je Italija već godinama gospodarski notorno neuspješna zemlja”, piše Velimir Šonje za Ekonomski Lab.