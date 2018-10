Od ponedjeljka 4. rujna počinju se zaprimati zahtjevi za subvencionirane stambene kredite. Država je s deset banaka potpisala ugovore o kreditiranju te kamatne stope za kredite u eurima iznose od 3,04 do 3,75%, a za kredite u kunama od 3,35 do 3,75%. Najviše kamate drži Raiffeisen banka, koja će i kunske i eurske kredite plasirati uz kamatu od 3,75%. U dvije najveće banke, Zagrebačkoj i PBZ-u, kamate se kreću od 3,15 do 3,47 posto na eure te od 3,56 do 3,67 na kune. T-Portal