Kako stanovništvo Japana stari, sve je veći problem pronaći radnike pa poslodavci postojeće iskorištavaju do maksimuma, što dovodi do fenomena karošija – smrti od previše rada (inspirirala je i bizarnu igricu). Karoši može biti prirodna smrt ili pak suicid zbog poslovnog stresa, a utvrđuje se nakon određenog broja prekovremenih sati (Japan inače nema ograničenje o maksimalnom broju radnih sati). Samoubojstva uzrokovana poslom porasla su 45% među mladima do 29 godina, koji su u nepovoljnom položaju i zbog nesigurnih ugovora na određeno vrijeme. Monitor