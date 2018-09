Povremeno vas gnjavimo vijestima o Trumpu možda preko mjere, naravno ne zato što to on kao osoba zaslužuje, već zato jer je eto svjetsko čudo koje traje preko svake mjere dugo. Odlično opravdanje za vijesti o Trumpu je upravo ovaj video ispod, da bismo razumjeli o čemu ovaj duhoviti čovjek Bill Maher priča. To je ujedno ovo je najbolji sažetak svih vijesti o Trumpu proteklog tjedna u svega šest i pol sjajnih minuta.