Assange se nije tukao u džungli… tukao se na serverima, tamo gdje se odvija naš život. Assange nije pucao na moćne. On je učinio nešto daleko nasilnije, daleko ubojitije: on nam je omogućio da saznamo istinu o njima. On je izvršio mnogo razorniji napad: obznanio je da su prevara i laž krvotok i srce koje pokreće svijet – Andrej Nikolaidis, al Jazeera.