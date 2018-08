Jurica Pavičić: Barem jednom, Hrvatska treba ne biti slučajna država, nego država koja kontrolira vlastiti usud

Ubitačni Boris Dežulović u novoj kolumni za Novosti: U takvom sustavu vi niste pacijent, već, kako ono, da: ‘klijent’. Razlika je velika: pacijenti se dijele na teže i lakše, a klijenti na one koje imaju dovoljno novca i one koji imaju pun kurac novca, one dakle koji se isplate i one koji se odlično isplate. Oni koji novca nemaju i koji se ne isplate – jednostavno je – nisu klijenti. Oni su pacijenti. Naravno, kod Dežulovića to nikad nije tek još jedan osvrt na temu tjedna, već uvijek ima bonus, neka dodatna vrijednost.