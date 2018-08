Jurica Pavičić o čudesnim transformacijskim sposobnostima predsjednice

Mora se naglasiti da Udruga (U ime obitelji) sve to radi u okvirima koje određuje zakon. Njezino je pravo da to čini i da širi svoju ideologiju sredstvima koja joj stoje na raspolaganju, ali zanimljivi su i poučni instrumenti i metode kojima se služi, od referenduma do lobiranja i pritiska na javnost, medije i Akademiju. Ustvari, moglo bi se zaključiti da demokratski potkopavaju demokraciju zato što rade na ukidanju drugačijeg i kritičkog mišljenja i znanstvenog promišljanja stvarnosti. – piše Slavenka Drakulić u svojoj kolumni za Jutarnji.