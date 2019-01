Jurica Pavičić o filmu “Kralj lopova”

O promociji foto-monografije “Iza sedam logora: Od zločina kulture do kulture zločina” u kinu Grič u Zagrebu piše Novi list. Riječ je o knjizi-svjedočanstvu o 24 ustanove kulture u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, koje su u ratovima devedestih pretvorene u logore, mučilišta i stratišta. Hrvoje Polan, iskusni ratni fotoreporter, te je objekte snimio, beogradski novinar i aktivist za ljudska prava Nemanja Stjepanović napisao poglavlje “Kulturologorski vodič”, s činjenicama o ratnim zločinima počinjenim u tim mjestima, dok je Viktor Ivančić autor središnjega teksta monografije, opsežnoga fenomenološkog eseja “Spomenici razbratnosti”.

U Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu predstavljena je “Knjiga o jugu”, zbirka 15-ak eseja o Dalmaciji, Jadranu, Mediteranu i antropologiji sadašnjice Jurice Pavičića: “Jug danas živi dvije paralelne stvarnosti, jedna je ona polinezijskog turizma, ona u kojoj on mora biti još ljepši i stariji jer je to slika koju se prezentira turistima, a druga slika je ona jednog zabačenog predgrađa Europe, tehnološki zaostalog, nedovršene modernizacije s problemima, od duga do smeća.” Jutarnji list