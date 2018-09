Jurica Pavičić: Tko će dići šator protiv Manjkasa

Kad Jurica Pavičić piše o političarima, poput Jakovčića, to je sasvim drugačije nego na što smo navikli – to je čitljivo štivo. To nisu iritantni, dosadni, plošni likovi, kakvi političari već jesu, a ni Pavičić nije uobičajeno gorak i cendravi navijač ili hejter. Pavičić je smireni promatrač, pa vidi bolje i dalje, hvata nijanse i detalje. On priča priču, a ne iznosi vlastitu političku platformu.