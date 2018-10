Kako domišljati navijači unatoč rigoroznim pregledima unose pirotehnička sredstva na utakmice

Onaj tko zna razmontirati bengalku skrati je da bude upola manja, kao kada odsječeš dva centimetra donjeg dijela petarde, i onda je stavljaju u džonove patika koje su prije toga prerađene za takvu vrstu “transporta”. Bengalke su znali stavljati u anus, u međunožje, zašivaju u odjeću, a sada oblače i po dvoje-troje rebatinke i po dvije-tri majice te ta sredstva lijepe uz tijelo. Cilj je da prođu ulaz i da ih redari ne mogu napipati. Kod topovskih udara je drugačije. Dijelove topovskog udara je jako opasno unositi u analnim otvorima… Slobodna



…te se oni sklapaju na samom stadionu, a unose odvojeno.To rade dvije do tri osobe. Problem je unijeti onaj prah, a plastični dio futrole nije, ali je neophodno da se to dvoje odvoji jer i najgluplji redar kad kod vas nađe sve to zajedno zna da ste unijeli topovski udar.

Unose se i, dakle, dijelovi topovskog udara koji se potom spajaju kada se ekipa sastane nakon prolaza redarske službe. Sjeverni dio stadiona na Poljud je pun betonskih pukotina, odvodnih kanala i prije utakmica se ti otvori dobro napune tim sredstvima. Pa jedan put je policija u jednom otvoru na sjeveru našla 150 bengalki.