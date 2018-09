Kalinić: Pucnjava je sastavni dio življenja u metropoli

Pročelnik za izvanredne situacije u gradu Zagrebu, Pavle Kalinić umiruje građane i osvještava ih kako su inače sretni: Ako usporedite veličinu grada Zagreba, onda on spada u vrh sigurnih gradova u Europi. Znamo da se nalazimo u velikoj krizi, u velikoj recesiji, cijelo društvo se rastače i onda je to iskrenje na rubovima društva. Nažalost, to se ne može i neće moći preskočiti ni u budućnosti jer je to sastavni dio življenja u metropoli.