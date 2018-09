Kamate na dječju štednju idu do 2,5 posto, više su u kunama

24 sata donosi pregled dječje štednje u hrvatskim bankama:

RBA – kamata na štednju u kunama oročenu na dvije godine je 2,4 posto

Erste – kamata ovisi o iznosu i vremenu štednje te valuti, za kune do dva posto, eure jedan posto, a dolare pola posto

HPB – u eurima do 1,2 posto, u kunama do 2,5 posto

Sber – za kune 2,2 posto, eure jedan posto

PBZ – kamate za kune su, ovisno o iznosu te duljini oročenja, između 0,28 i 2,3 posto

OTP – štednja je u kunama, eurima i dolarima, a kamata ovisi o iznosu te roku oročenja