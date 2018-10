Kanada – gužve pred trgovinama marihuanom

Od danas je marihuana legalna u Kaliforniji što znači da punoljetna osoba smije posjedovati do jedne unce ove droge (to bi bilo 28 grama) te da smije uzgojiti do 6 biljaka cannabisa kod kuće. Odluka o legalizaciji donesena je prije 14 mjeseci, a u međuvremenu su uređivana složena pravila oko prodaje marihuane. Procjena je da će ovaj biznis vrijediti milijarde dolara godišnje. Kalifornija je ovime postala najveća američka savezna država gdje je marihuana legalna, pored Colorada, Washingtona, Oregona, Alaske i Nevade što znači da svaki peti Amerikanac legalno može kupiti ovaj opijat. Na razini cijele države marihuana je ilegalna, kao heroin ili kokain. Washington Post