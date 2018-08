Kim Kardashian West objavila je na Snapchatu snimku razgovora njenog muža Kanye Westa i pop-pjevačice Taylor Swift (ovdje transkript razgovora), zbog čega bi slavni par mogao u zatvor na tri godine. West je Taylor Swift snimao bez njenog dopuštenja, što je u Kaliforniji, otkud je West zvao, zabranjeno, odnosno mora postojati dopuštenje obiju strana. On bi mogao biti kažnjen za nedopušteno snimanje, a njegova supruga za nedopuštenu objavu te snimke. New York Times podsjeća da svađa između Westa i Taylor Swift traje još od 2009. i MTV-jevih nagrada kad joj je on na pozornici oteo nagradu. Time