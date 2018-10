Nekako spisi ljudi koji ne vole HDZ uredno nađu put izvan DORH-a, a kada se treba procesuirati potencijalna kriminalna radnja visokog dužnosnika HDZ-a, onda nema spisa… Ako spisi o nekim ljudima iz režima nestaju, to znači da u DORH-u postoji korupcija, i onda dolazimo do one osnovne – tko kontrolira policajca? Index…