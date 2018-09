Ovo skretanje pažnje na izvrsnu kolumnu Sanje Modrić, naravno, nije zbog Bandića, jer su kreteni na ignore, već zbog žena oko njega, o njima je riječ: “Kad pomisliš da se nad Bandićevom jezičinom – a i pameću, a i koječim drugim – ne možeš gore zgražati, on ispucava nove materijale. Jedno, drugo, peto, dvadesetosmo, a sada ga evo s ovom vulgarnom i opanačkom pohvalom ženama koje su (ah čujte, žao mi je, ali nema drugih podesnijih imenica) bludnice i radodajke. Te su njemu vrh, to ih kvalificira za najbolje. Zato sam očekivala da će se sve te javnosti poznate gospođe koje je gradonačelnik privukao u svoju stranku, zagrebačku skupštinu i u svoj klub saborskih zastupnika prve naći povrijeđenima. Da će sastaviti neko priopćenje u kome će tražiti ispriku i dreknuti da one ne spadaju u te »najbolje« iako ih je Bandić valjda odabrao i pozvao kao najbolje. Da će zabraniti bilo kome da o ženama tako govori. I da će neka najdrskija među njima upitati Bandića pripadaju li u tu njegovu kategoriju »najboljih« njegova žena, kći i majka…” Cijeli tekst je za citirati.

Usput, tom izjavom Bandić se sam okarakterizirao “droljom” i “kurvom” i mada baš ne koristimo te riječi inače, u njegovom slučaju ćemo napraviti iznimku i ubuduće ga oslovljavati (ako ga nećemo moći izbjeći) sa “ona drolja Bandić”. Samoproglašena drolja. Njemu je to kompliment.