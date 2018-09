Jezična raznolikost, ili bolje rečeno nedostatak iste, veliki je problem na internetu. Samo 5 posto od 7.100 svjetskih jezika dostupno je na internetu. Iako oko 80 posto od tih jezika govori 100.000 ljudi ili manje, to je ipak bez sumnje poveliki problem kada je u pitanju cilj globalnog povezivanja. U anketi provedenoj na uzorku od 10 milijuna stranica, gotovo 55 posto web stranica koristi engleski jezik. Ipak, samo 360 milijuna od 7 milijardi ljudi diljem svijeta govori engleski kao prvi jezik. Za usporedbu, 1,2 milijardi ljudi govori kineski kao prvi jezik, no on je glavni jezik samo 2,2 posto web stranica. Mashable