Kosovski premijer: “Od Nove godine više neće biti fizičkih zapreka na granici Kosova i Albanije”. Srbi poludjeli

Imam utisak da se prvi put u povijesti Balkana pokušava granice ne mijenjati krvavo, oružjem i jednostrano, već mirnim putem, pregovorom i traženjem kompromisa. To me je motiviralo da se založim za to da Europska unija dobro razmotri takav prijedlog. Zašto? To je vaša zemlja, gledajte sami riješiti probleme. Iz Bosne i Hercegovine znamo da nametnuta rješenja ne funkcioniraju… Ako dođe do razmjene teritorija, to podrazumijeva da Srbija prizna Kosovo. Jer samo s međunarodno-pravno priznatim partnerom možete zaključiti ugovor.