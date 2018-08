Alfred Hitchcock odgovara: “Jasni obzor – da ne moram o ničemu brinuti, samo o stvarima koje su kreativne i nisu destruktivne. Ne mogu podnijeti svađanje, mislim da je mržnja izgubljena energija i sasvim neproduktivna. Ja sam vrlo osjetljiv. Gruba riječ koju mi je izgovorila ljutita osoba, ako mi je bliska, boli me danima. Znam da smo svi mi ljudi, prolazimo kroz te razne emocije, negativne emocije, ali ako to makneš i pogledaš naprijed i vidiš jasan put pred sobom, tada možeš stvoriti nešto. I to je sreća.”