Jučer je održan prvi Balkan ICO Express – regionalni investicijski foruma za blockchain startupe koji je u Zagrebu okupio 12 timova i više od 200 zainteresiranih posjetitelja. Organizatori su bili slovenska udruga Blockchain Think Tank, Bitcoin Asocijacije Srbije i domaće Udruge za blockchain i kriptovalute. “Preko javne ponude novčića (ICO) prikupljeno je preko 6 milijardi dolara samo u ovoj godini. To je crowdfunding na steroidima”, naglasio je Peter Merc iz Blockchain Think Tank. Slovenci u 2017. prikupili pet posto ukupnih svjetskih investicija u blockchain. Lider, Poslovni, Novac.