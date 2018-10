Krk – najbolji mali grad na području gospodarstva

Od pet premoštenih otoka, samo se Krčki most naplaćuje. Nigdje drugdje u Hrvatskoj se ne naplaćuju ni tuneli, ni mostovi osim ovdje. To ne samo da stavlja u neravnopravan položaj sve koji putuju preko njega, nego i cjelokupno gospodarstvo Krka, Cresa i Lošinja, budući je cijena mosta ukalkulirana u cijenu svih proizvoda koji stižu na te otoke. Ako naplatne kućice na Krčkom mostu ne budu uklonjene i most ne postane besplatan, podnijet ćemo ustavnu tužbu, kao i tužbu nadležnim europskim institucijama, kažu Marko Boras Mandić u svojstvu predsjednika Unije Kvarnera i Dario Vasilić kao čelnik PGS-a. >> Novi list