Zdravko Mamić može puno pričati, a hrvatski mediji, a eto i mi, imamo tu perverznu potrebu obraćati pažnju na to. Naše opravdanje je da je sad ipak malo drugačija situacija. Direktno iz Međugorja, Mamić: Pazite, oni nisu počeli igrati nogomet prije dva mjeseca. To je netko stvarao. Pa tko je to stvarao? Pa nogometni radnici. A tko je bio vodeći po proizvodnji igrača? Pa Dinamo! Četrnaest igrača je prošlo kroz Dinamo iz ove reprezentacije. Pa Dinamo je svjetski rekorder po broju igrača iz jednog kluba na jednom Svjetskom prvenstvu. I dok je nogometa, to nitko neće moći srušiti. Nitko, nikada! I onda se sad ja pitam ima li u ovoj zemlji onih koji su trebali reći “hvala, Dinamo”. Kunem vam se, nije me nazvao niti jedan igrač. Niti jedan. Kunem vam se.