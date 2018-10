Juventus je bio na korak do senzacije u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka jer su do sudačke nadoknade vodili 3:0 u Madridu protiv Reala, no pogotkom Cristiana Ronalda iz jedanaesterca Real se spasio i izborio plasman u polufinale Lige prvaka nakon što je u prvom susretu slavio 3:0. U posljednjim trenucima susreta engleski sudac Michael Oliver je dosudio sumnjivi kazneni udarac kojeg je realizirao Cristiano Ronaldo. Oliver je pritom isključio Buffona zbog prigovora. Mateo “Oko sokolovo” Beusan kaže da je sudac pogriješio, na Forum.hr-u tkđ. raspravljaju o jedanaestercu. Najbolji igrač utakmice bio je hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić koji je zabio dva gola (2, 37), a pogodak za Juve postigao je i Blaise Matuidi (Sportske imaju videe golova). U drugoj sinoćnoj utakmici Bayern je u Muenchenu odigrao 0:0 sa Sevillom – u prvoj utakmici u Španjolskoj Bayern je slavio s 2:1 (Sportske).