Ljudi najdulje ostaju zdravi – u Švicarskoj

Maksimalan broj prijatelja s kojima se redovito čujemo stječemo do 25. godine, a nakon toga njihov broj počinje opadati i taj se trend nastavlja sve do smrti, potvrdilo je istraživanje. Prosječan 25-godišnjak u kontaktu je s 19 osoba mjesečno, a 25-godišnjakinja s njih 17,5, no već s 39 godina za muškarce broj opada na 12, a žene na 15 ljudi mjesečno. Do duboke starosti kao kontakti ostanu nam samo najbliža obitelj. Tomu je tako jer kao mladi volimo eksperimentirati i upoznavati nove ljude, a kako starimo, želimo se pouzdati u provjerene ljude. Dnevnik.hr