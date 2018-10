Mislav Bago intervjuirao je Ivicu Todorića za Dnevnik NoveTV: Prvo, ni danas ne mislim da ću ja sve izgubiti… Nagodba je sklopljena, ali ona je apsolutno neprovediva… Ma kakvi problemi. Agrokor nije bio ni u kakvim problemima… Kreditni rejting nije ni bitan… Ja u Agrokoru nisam zarađivao ništa. Ljudi pričaju da sam imao jahte, da sam imao kuće, da sam imao ovo, da sam imao ono, a na kraju se vidi da nemam ništa. Ništa nemam, apsolutno nemam ništa!… I onda sam bio na tom sastanku, to vam je izgledalo ovako: da se na primjer u jednom trenutku uključio Petrov. Da nešto treba napraviti, likvidirati me, maknuti me, ja ne smijem više biti u Agrokoru, i tako dalje. (Bago: I tko je onda ta četiri sata vodio glavnu riječ?) Gledajte, gledali smo televiziju, gledali smo Dnevnike. Znate kad smo Dnevnik gledali. Možete misliti kako je taj poslovni sastanak izgledao…



Na žalost, jedno od temeljnih pitanja je ostalo i nepostavljeno i neodgovoreno i ostaje misterija – kako je moguće da netko tko ima takvu tvrtku, najveću u regiji sa 60.000 zaposlenih, pristane predati ju zato što mu je Martina Dalić to rekla. Mislav Bago je svojim preagresivnim optužujućim stilom uništio mogućnost da iz Todorića izvuće išta više od besmislica, a mogao je, dojam je, izvući sve, jer mu je psihičko stanje Todorića išlo na ruku, koji djeluje uništen i pogubljen. Zato je jedan nježni Dobroslav Silobrčić najveći čovjek za intervjue jer skoro da ne postavlja pitanja, a dobije sve.

